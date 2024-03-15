Недавно опубликованный список претендентов на "Оскар-2025" вызвал широкий интерес. По данным журнала Variety, среди фильмов, которые наиболее вероятно будут бороться за звание лучшей картины, выделяются такие произведения, как "Блиц", "Виды доброты", "Дюна: часть вторая", "Конец", "Конклав", "Мегалополис", "Парни из Никелевой академии", "Птица" и "Уроки игры на пианино".
В номинации "Лучший режиссер" в списке претендентов значатся Андреа Арнольд, Дени Вильнев, Стив МакКуин, Джошуа Оппенгеймер и Фрэнсис Форд Коппола.
Среди претендентов на лучшего актера выделяются Рэйф Файнс, Джон Дэвид Вашингтон, Эндрю Гарфилд и Колман Доминго, а в номинации "Лучшая актриса" — Леди Гага, Зендея, Сирша Ронан, Флоренс Пью и Марианна Жан-Батист.
Этот список обещает напряженную борьбу за одну из престижнейших кинематографических наград, сообщает Газета.Ру.
Медведев опубликовал провокационные фото и комментарий к нему
Политик таким образом пригрозил виновным в обстрелах городов РФ.
Исследование ученых из США выявило оптимальное время для организма человека
Ученые обнаружили, что человек чувствует себя наихудшим образом в период с 05:00 до 06:00, а наилучшее состояние организма наблюдается в 17:00.
НАТО дало четкий приказ ВСУ обстреливать избирательные участки, чтобы сорвать выборы президента РФ, заявил один из наблюдателей
Президент Национальной комиссии социальных организаций Уругвая Хулио Фаравели, выступивший наблюдателем на выборах в Запорожской области, заявил, что неоднократные обстрелы избирательных участков и зданий рядом с ними со стороны ВСУ - это приказ НАТО.
Ученые обнаружили новый гигантский вулкан на Марсе, который был назван Ноктис
Этот вулкан имеет высоту 9022 метра и диаметр 450 километров.