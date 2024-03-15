Эксперты выделили претендентов на "Оскар-2025"

Недавно опубликованный список претендентов на "Оскар-2025" вызвал широкий интерес. По данным журнала Variety, среди фильмов, которые наиболее вероятно будут бороться за звание лучшей картины, выделяются такие произведения, как "Блиц", "Виды доброты", "Дюна: часть вторая", "Конец", "Конклав", "Мегалополис", "Парни из Никелевой академии", "Птица" и "Уроки игры на пианино".

В номинации "Лучший режиссер" в списке претендентов значатся Андреа Арнольд, Дени Вильнев, Стив МакКуин, Джошуа Оппенгеймер и Фрэнсис Форд Коппола.

Среди претендентов на лучшего актера выделяются Рэйф Файнс, Джон Дэвид Вашингтон, Эндрю Гарфилд и Колман Доминго, а в номинации "Лучшая актриса" — Леди Гага, Зендея, Сирша Ронан, Флоренс Пью и Марианна Жан-Батист.

Этот список обещает напряженную борьбу за одну из престижнейших кинематографических наград, сообщает Газета.Ру.