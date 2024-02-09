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К премии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:32

К премии "Оскар" будет добавлена новая номинация

Новая категория "Лучший каст" будет добавлена к престижной премии "Оскар", позволяя кастинг-директорам бороться за заслуженное признание за актерский состав. Это решение киноакадемии после десятилетних усилий направлено на создание конкурентной номинации.

Премия будет вручаться начиная с 98-й церемонии за фильмы, выпущенные в 2025 году, с первой церемонией в 2026 году. Это первое значительное изменение в структуре премии с добавления категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" в 2001 году, сообщает Газета Культура.

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