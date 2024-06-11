Глава Rheinmetall выступил с заявлением, в котором сказал, что Западного вооружения хватит Украине на пол года-год ведения боевых действий.

По словам главы немецкого оружейного концерна, поставленное странами Запада оружия может быть рассчитано еще от 6 до 12 месяцев. Он так же отметил, что поставки оружия со стороны Запада иссякают из-за "отсутствия бюджета".

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