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Оружия с Запада Украине хватит на пол года
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:27

Оружия с Запада Украине хватит на пол года

Глава Rheinmetall выступил с заявлением, в котором сказал, что Западного вооружения хватит Украине на пол года-год ведения боевых действий.

По словам главы немецкого оружейного концерна, поставленное странами Запада оружия может быть рассчитано еще от 6 до 12 месяцев. Он так же отметил, что поставки оружия со стороны Запада иссякают из-за "отсутствия бюджета".

Фото: commons.wikimedia.org/Dacse (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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