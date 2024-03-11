Компания Илона Маска, владеющая соцсетью X (заблокирована в России), запускает телевизионное приложение для смарт-телевизоров Amazon и Samsung, пишет издание Fortune. Приложение появится на текущей неделе, с 11 по 17 марта. Визуально новинка будет выглядеть так же как и YouTube для телевизоров.
Цель Маска, по его признанию, — побудить пользователей смотреть "длинные видео на большом экране". СетьX, ранее известная как "Twitter", стремится увеличивать свою роль на рынке потокового видео. Компания Маска уже запускала телевизионные приложения несколько раз, включая платформы Google TV и Samsung Smart Hub.
Илон Маск призывает создателей контента переносить свой видеоконтент на платформу, утверждая, что они получат выгоду от увеличенных потоков рекламных доходов. Однако пока сеть X все еще теряет пользователей и рекламодателей, и его использование упало на 30% за последний год.
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