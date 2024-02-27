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ЦИКу предлагают не пускать пьяных на участки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:31

ЦИКу предлагают не пускать пьяных на участки

Предложение к Центризбиркому не пускать на избирательные участки пьяных граждан внёс руководитель Института исследования проблем современной политики. Директор Института Антон Орлов вышел с этой инициативой и написал письмо в ЦИК России, зампреду Николаю Булаеву.

Свое предложение политолог обосновал тем, что в действующем законодательстве, запрет на голосование на выборах распространяется только на недееспособных признанных судом и заключенных. Однако человек под алкоголем зачастую как раз и пребывает в неадекватном состоянии.

Пьяного человека могут использовать недобросовестные граждане, заинтересованные в дискредитации выборов Президента. Имеющего тягу к спиртному могут мотивировать отдать свой голос нужному кандидату в обмен на алкоголь, считает Орлов.

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