В Армении активно обсуждаются идеи вступления в ЕС, заявил глава МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World.
У народа Армении есть европейские устремления — страна обсуждает новые возможности сотрудничества с Францией и США, а также стратегический диалог с Вашингтоном.
Армения имеет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но ищет новые механизмы и возможности за его рамками.
Европейский союз сейчас вовлечен в обеспечение безопасности региона, где находится миссия наблюдателей ЕС.
Спикер армянского парламента заявил, что Армения будет двигаться в направлении, обеспечивающем максимальную безопасность. Премьер Армении заявил о невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и замораживании участия в ОДКБ.
Google Chrome внедряет возможность выхода из полноэкранного режима с помощью клавиши Esc
Это изменение позволит унифицировать процесс выхода из полноэкранного режима на разных операционных системах, что особенно полезно для пользователей, переключающихся между различными устройствами.
В Сербии считают, что ФРГ готовится к войне с Россией
Журналисты утверждают, что есть косвенные доказательства этой позиции у правительства.
Астрономы из Канады провели исследование про вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
Опубликованные результаты на портале arXiv показывают, что ни один из более чем 1,3 миллиона известных астероидов не изменит траекторию Апофиса, направляя его к Земле в ближайшие годы.
Ученые обнаружили новый вид древних хищников
В новом исследовании, опубликованном в журнале Cretaceous Research, описывается открытие нового вида мозазавридов, Khinjaria acuta, обнаруженного в Марокко.