В Армении активно обсуждаются идеи вступления в ЕС, заявил глава МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World.

У народа Армении есть европейские устремления — страна обсуждает новые возможности сотрудничества с Францией и США, а также стратегический диалог с Вашингтоном.

Армения имеет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но ищет новые механизмы и возможности за его рамками.

Европейский союз сейчас вовлечен в обеспечение безопасности региона, где находится миссия наблюдателей ЕС.

Спикер армянского парламента заявил, что Армения будет двигаться в направлении, обеспечивающем максимальную безопасность. Премьер Армении заявил о невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и замораживании участия в ОДКБ.





