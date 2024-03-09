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Власти Армении устремились мыслями в ЕС
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:45

Власти Армении устремились мыслями в ЕС

В Армении активно обсуждаются идеи вступления в ЕС, заявил глава МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World.

У народа Армении есть европейские устремления — страна обсуждает новые возможности сотрудничества с Францией и США, а также стратегический диалог с Вашингтоном.

Армения имеет соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но ищет новые механизмы и возможности за его рамками.

Европейский союз сейчас вовлечен в обеспечение безопасности региона, где находится миссия наблюдателей ЕС.

Спикер армянского парламента заявил, что Армения будет двигаться в направлении, обеспечивающем максимальную безопасность. Премьер Армении заявил о невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и замораживании участия в ОДКБ.



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