По словам главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, организатор теракта в "Крокус Сити Холле" скрывается за пределами страны.
Во вторник агентству "Интерфакс" Бортников сообщил, что они имеют предположения относительно личности организатора.
"Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей", — заявил глава ФСБ.
заказчиков атаки в "Крокусе". Бортников подчеркнул, что в настоящее время ведется оперативно-следственная работа, но подробности он не раскрывает.
Фото: mosreg.ru/Пресс-служба Губернатора Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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