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Врач-хирург Морозов предупредил об опасностях нехватки йода в организме
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:56

Врач-хирург Морозов предупредил об опасностях нехватки йода в организме

Врач-хирург Дмитрий Морозов высказал серьезную озабоченность относительно недостатка йода в организме. Он подчеркнул, что недостаток этого микроэлемента может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Особое внимание Морозов уделил влиянию дефицита йода на функционирование щитовидной железы и естественные механизмы регуляции организма. По его словам, недостаток йода становится особенно опасным для развития детей, поскольку он может негативно сказаться на их интеллектуальном развитии и состоянии головного мозга.

Он также предупредил о возможных последствиях недостатка йода для беременных женщин, отметив, что это может привести к нарушениям умственного развития ребенка и формирования плода.

Чтобы предотвратить недостаток йода, Морозов рекомендует включить в рацион продукты, богатые этим микроэлементом, такие как клюква, чернослив, морепродукты и другие.

Он также подчеркнул важность регулярного мониторинга своего состояния и обращения к врачу при появлении симптомов нехватки йода, таких как задержка воды, утомляемость, сонливость, проблемы с памятью и другие, сообщает МедикФорум.

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