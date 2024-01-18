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Сибирские ученые из ТГУ разрабатывают биосовместимое покрытие для имплантов из никелида титана
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:06

Сибирские ученые из ТГУ разрабатывают биосовместимое покрытие для имплантов из никелида титана

Покрытие, основанное на гидроксиапатите (фаза фосфата кальция, составляющая кость человека), способствует приживлению импланта и коррекции травматических повреждений, особенно у пациентов с остеопорозом.

Проект, поддерживаемый Российским научным фондом, направлен на улучшение биосовместимости, снижение риска воспаления и отторжения импланта. Биоразлагаемое покрытие, содержащее вещества, аналогичные человеческой костной ткани, стимулирует остеогенез, ускоряя приживление импланта и сокращая сроки реабилитации.

Импланты из никелида титана обладают сверхэластичностью, что позволяет использовать их в зонах с динамической нагрузкой, таких как восстановление костей грудной клетки. Потенциальные области применения включают торакальную онкологию, сотрудничество с НИИ онкологии и готовность к тестированию имплантов в российских клиниках, сообщает РИА Новости.

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