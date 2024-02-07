В Оренбургской области, где объявили штормовое предупреждение, дует сильный ветер, до 27 м/с, идёт снег и образуются заносы на дорогах. Затруднения для движения зафиксированы на 25-ти участках дорог, сообщает МЧС. Большие пробки, в частности, на трассе Оренбург - Орск, в Новоорском и Троицком районах области, сообщает RT.

Власти региона ввели режим повышенной готовности и в столице области, Оренбурге. Там машины буксуют на дорогах. В соседней Самарской области из-за метелей дорожные условия также затруднены.

В МЧС рассказали о том, где работают пункты обогрева, питания и временного размещения на перекрытых трассах.