В Оренбургской области, где объявили штормовое предупреждение, дует сильный ветер, до 27 м/с, идёт снег и образуются заносы на дорогах. Затруднения для движения зафиксированы на 25-ти участках дорог, сообщает МЧС. Большие пробки, в частности, на трассе Оренбург - Орск, в Новоорском и Троицком районах области, сообщает RT.
Власти региона ввели режим повышенной готовности и в столице области, Оренбурге. Там машины буксуют на дорогах. В соседней Самарской области из-за метелей дорожные условия также затруднены.
В МЧС рассказали о том, где работают пункты обогрева, питания и временного размещения на перекрытых трассах.
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