Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 90,8818
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.03.2024 : 99,3561
Оператор
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:20

Оператор "Северных потоков" хочет отсудить 400 млн евро у страховщиков проекта

Оператор "Северных потоков" подал иск в суд в Лондоне на страховые компании — Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов на трубопроводе. Иск подали на 400 млн евро. В иске Nord Stream требуют от страховщиков покрыть ущерб от взрывов, повредивших газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.

В судебных документах указали, что предварительные и ориентировочные оценки стоимости работ по удалению воды и стабилизации газопроводов составляют от 1,2 до 1,35 млрд евро.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года, Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, однако свои расследования закрыли. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Путин в интервью Такеру Карлсону указал, что в подрыве виноваты США.

Мир

Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет возглавить НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет возглавить НАТО

Один из членов блока, Венгрия уже заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте.

Читать полностью
Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта

Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта

SU7 (Speed Ultra) — пятиместный седан, он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 городах Китая.

Читать полностью

Общество

В московском кинотеатре

В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы фильмов на французском языке

В московском кинотеатре Художественный пройдут показы зарубежных фильмов на французском языке.

Читать полностью
Российский фильм

Российский фильм "Вызов" показали в центральном пекинском кинотеатре

В одном из центральных пекинских кинотеатров был показан российский фильм "Вызов" за авторством Клима Шипенко. Уже 15 марта российский блокбастер про врача, спасающего жизни на космической станции, выйдет в широкий прокат по всему Китаю.

Читать полностью

Новости