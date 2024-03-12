Оператор "Северных потоков" подал иск в суд в Лондоне на страховые компании — Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов на трубопроводе. Иск подали на 400 млн евро. В иске Nord Stream требуют от страховщиков покрыть ущерб от взрывов, повредивших газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.
В судебных документах указали, что предварительные и ориентировочные оценки стоимости работ по удалению воды и стабилизации газопроводов составляют от 1,2 до 1,35 млрд евро.
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года, Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, однако свои расследования закрыли. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Путин в интервью Такеру Карлсону указал, что в подрыве виноваты США.
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