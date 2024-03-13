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Молдавская Гагаузия просит у России газ по льготным тарифам
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:18

Молдавская Гагаузия просит у России газ по льготным тарифам

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к России с просьбой о прямых поставках газа по льготным тарифам. Ранее Евгения Гуцул провела встречи с представителями региональной власти в России и участвовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. На полях фестиваля молодежи она обсудила политическую ситуацию в Молдавии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА "Новости".

Гагаузия обратилась к России из-за сорванной сделки с турецкими предпринимателями и хочет получать газ от "Газпрома" по льготному тарифу. Ранее компания Nordgaz заключила долгосрочный контракт с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузии по низкой цене. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов назвал контракт нереальным.

Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, в то время как Кишинев стремится к европейской интеграции.




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