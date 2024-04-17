Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своем мнении о положении руководства ЕС. По его словам, все, кто сейчас стоят во главе Евросоюза, должны подать в отставку.
- У нас есть руководство Европейского Союза с несколькими крупными проектами, выбранными им самим, такими как "зеленый переход", политика устойчивого развития, миграции, военная и санкционная политика, - и все они провалились, - обосновал свое мнение Орбан. - Нам нужны новые лидеры.
Также он напомнил о словах главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен о том, что Венгрия будет лишена дотаций - всему виной миграционная и гендерная политика страны. Как считает Орбан, это ни что иное, как банальный шантаж, а такая политика неприемлема.
Туристам, которые не вылетели из-за ливней отели в Дубае продлят проживание
Будут перенесены у "Аэрофлота" также из-за непогоды ряд рейсов Дубай-Москва.
Договоренность о визите Путина в Турцию подтвердил Эрдоган
Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию, но дата пока не определена.
VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"
Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.
Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий
Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью.