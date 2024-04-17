Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о своем мнении о положении руководства ЕС. По его словам, все, кто сейчас стоят во главе Евросоюза, должны подать в отставку.

- У нас есть руководство Европейского Союза с несколькими крупными проектами, выбранными им самим, такими как "зеленый переход", политика устойчивого развития, миграции, военная и санкционная политика, - и все они провалились, - обосновал свое мнение Орбан. - Нам нужны новые лидеры.

Также он напомнил о словах главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен о том, что Венгрия будет лишена дотаций - всему виной миграционная и гендерная политика страны. Как считает Орбан, это ни что иное, как банальный шантаж, а такая политика неприемлема.