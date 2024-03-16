Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо изменить положение республики в ЕС. Статус государства должен допускать больше полномочий, чтобы сохранить свободу и суверенитет.
- Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель, - сообщил Орбан, имея ввиду политические действия.
Свое заявление он сделал на мероприятии в честь годовщины венгерской революции 1848 года. По мнению премьера, современный западный мир оправдывает военные действия и изменение суверенных границ, однако "венгры живут иначе и хотят далее жить по-другому".
Филиппо обвинил Макрона в большой лжи о ситуации на Украине
Политик потребовал сказать правду об истинном положении вещей.
Байден назвал Путина бандитом
Американский президент призывает противостоять российскому лидеру.
Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов
По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.
Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая
Первый рейс запланирован на 22 мая, но билеты доступны только в рамках туристических пакетов.