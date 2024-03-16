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Орбан пригрозил Брюсселю оккупацией
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:45

Орбан пригрозил Брюсселю оккупацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо изменить положение республики в ЕС. Статус государства должен допускать больше полномочий, чтобы сохранить свободу и суверенитет.

- Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет другого выбора, кроме как оккупировать Брюссель, - сообщил Орбан, имея ввиду политические действия.

Свое заявление он сделал на мероприятии в честь годовщины венгерской революции 1848 года. По мнению премьера, современный западный мир оправдывает военные действия и изменение суверенных границ, однако "венгры живут иначе и хотят далее жить по-другому".

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