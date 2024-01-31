Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью в Брюсселе, заявив о необходимости защиты европейских фермеров. По его словам, Евросоюз занимается защитой Украины от собственных фермеров, а должно быть наоборот. Также он пообщался с бельгийскими представителями сельского хозяйства, которые продолжают акции протеста на улицах города.
- Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа, - сказал Орбан с намеком на выборы в 2024 году.
Импорт украинской продукции в Европу он посчитал сомнительным, так как нет соблюдения европейских стандартов качества, но при этом производители из Польши, Словакии и Венгрии несут убытки из-за демпинга.
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