В Красноярске певицу ждали 7 марта в "Гранд Холле Сибирь", а в Иркутске концерт должен был состояться 12 марта во Дворце спорта "Труд", но он также был отменен, сообщает RT.
Ранее концерт Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Он должен был пройти 13 марта. Это случилось после заявления регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Бурятии.
Есть подозрения, что дочь певицы Аллы Пугачевой помогает деньгами ВСУ. Проверить Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова на этот счёт предложили сделать правоохранительным органам РФ ещё весной 2023 года. Напомним, что Пугачева, которая уехала из России после начала спецоперации на Украине, крайне негативно публично высказывалась о нашей стране.
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Триестский залив в Адриатике покрылся льдом
В то время как другая часть страны наслаждается не по-зимнему теплой погодой, на севере, в Триестском заливе, сегодня ученые обнаружили слой льда.
Ученые сообщают: бактерии могут выживать и мутировать на Марсе
Исследование, проведенное учеными из Radboud Universiteit Nijmegen (Нидерланды) и Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Германия), подтвердило, что обычные бактерии способны выживать и размножаться в условиях, схожих с марсианскими. Эксперименты показали, что четыре вида бактерий не только выживали в марсианских условиях, но и демонстрировали рост в искусственных марсианских песках.
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Врач цинично высказывалась о гибели отца своего маленького пациента.