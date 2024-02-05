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Отменены мартовские концерты Орбакайте в Красноярске и Иркутске
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:52

Отменены мартовские концерты Орбакайте в Красноярске и Иркутске

В Красноярске певицу ждали 7 марта в "Гранд Холле Сибирь", а в Иркутске концерт должен был состояться 12 марта во Дворце спорта "Труд", но он также был отменен, сообщает RT.

Ранее концерт Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Он должен был пройти 13 марта. Это случилось после заявления регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Бурятии.

Есть подозрения, что дочь певицы Аллы Пугачевой помогает деньгами ВСУ. Проверить Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова на этот счёт предложили сделать правоохранительным органам РФ ещё весной 2023 года. Напомним, что Пугачева, которая уехала из России после начала спецоперации на Украине, крайне негативно публично высказывалась о нашей стране.

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