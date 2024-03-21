Врачи выделили апельсины как уникальный фрукт, обладающий рядом высокоценных свойств для здоровья

Апельсины способствуют снижению веса благодаря низкому гликемическому индексу и насыщают организм, что подтверждено экспертами. Богатство клетчатки, витаминов и медленно усваиваемой глюкозы делает апельсины важным компонентом диеты для желающих похудеть.
Кроме того, апельсины защищают кожу от вредного воздействия УФ-излучения, замедляя процессы старения. Они также способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, поддерживают иммунитет и зрение.
Но несмотря на многочисленные пользы, следует помнить о возможных негативных последствиях употребления апельсинов, особенно для людей с гастритом, язвами или аллергиями. Рекомендуется употреблять не более двух апельсинов в день, соблюдая меру и консультируясь с врачом при наличии каких-либо заболеваний, сообщает Газета.Ру.
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