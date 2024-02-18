Эксперты выделяют полезные свойства апельсинов

Апельсины обладают рядом полезных свойств — они богаты витамином С, благоприятно влияют на иммунную и сердечно-сосудистую системы. Флавоноиды, содержащиеся в них, улучшают метаболизм и прочность сосудов, а сок снижает уровень сахара и холестерина в крови, помогая бороться с анемией.

Рекомендуется сочетать апельсины с фасолью или шпинатом, но употреблять осторожно, чтобы избежать аллергий и других проблем со здоровьем. Максимальное количество сока в день — 250 миллилитров.

Цедра апельсина является особенно полезным дополнением к различным блюдам и соусам, сообщает Общественная Служба Новостей.