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Эксперты выделяют полезные свойства апельсинов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:37

Эксперты выделяют полезные свойства апельсинов

Апельсины обладают рядом полезных свойств — они богаты витамином С, благоприятно влияют на иммунную и сердечно-сосудистую системы. Флавоноиды, содержащиеся в них, улучшают метаболизм и прочность сосудов, а сок снижает уровень сахара и холестерина в крови, помогая бороться с анемией.

Рекомендуется сочетать апельсины с фасолью или шпинатом, но употреблять осторожно, чтобы избежать аллергий и других проблем со здоровьем. Максимальное количество сока в день — 250 миллилитров.

Цедра апельсина является особенно полезным дополнением к различным блюдам и соусам, сообщает Общественная Служба Новостей.

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