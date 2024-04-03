Агроном Коврижных рассказала о необычном способе использования апельсиновой корки

Известный ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных предложила необычный способ использования апельсиновой корки как горшков для рассады. Процесс создания таких горшков прост: апельсин разрезается пополам, мякоть удаляется, и остается корка в виде полусферы.
Этот креативный подход не только привлекает внимание своей оригинальностью, но также обладает рядом преимуществ. Апельсиновые горшки позволяют пересаживать растения без необходимости извлекать их, что облегчает уход за рассадой. Кроме того, они придают стильный и необычный вид, украшая окна и подоконники, сообщает SM.News.
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