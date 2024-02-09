По данным опроса ФОМ, подавляющее большинство россиян хорошо оценивают работут президента Владимира Путина. Такой ответ дали 81 процент опрошенных. Почти такое количество ответило утвердительно на вопрос, доверяют ли они лидеру - 80 процентов.

Опрос проводился с 2 по 4 февраля этого года, в нем участвовало 1,5 тысячи человек возрастом старше 18 лет. Ответ можно было дать в 104 городских и сельсих населенных пунктах в 53 субъектах страны. По словам организаторов, максимальная статистическая погрешность составляет всего 3,6 процента.