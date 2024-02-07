Источники RT в спецслужбах РФ сообщили об активной подготовительной работе несистемной оппозиции к предстоящим выборам президента России, которые намечены на 15-17 марта.
В правоохранительных органах в курсе про главные сценарии, которые будет использовать Запад, чтобы создать проблемы российской власти. Уехавшие из страны лидеры оппозиции не имеют единой позиции, но каждый хочет получить крупное финансирование для свой деятельности. Общего у недовольных только то, что они хотят максимально "насолить" действующей власти.
Инфо-поводы будут использоваться самые разные. "Разгоняться" будут в соцсетях любые региональные протесты, будут монтироваться фейковые ролики и тиражироваться в видео-хостингах, будет использоваться тема мобилизации и антивоенных настроений. Отдельная часть плана — это протесты на участках для голосования за границей, которые будут активно пикетироваться. Всё это, конечно, будет ориентировано на прозападные СМИ.
Однако широкой поддержки у "пятой колонны" в стране нет. Ангажированность и очевидность связи протестующих с западной элитой — отворачивает от активистов большинство населения России, считают эксперты RT.
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