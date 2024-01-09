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Ученые обнаружили зону сохранения кровотока для операций при ишемии нижних конечностей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:37

Ученые обнаружили зону сохранения кровотока для операций при ишемии нижних конечностей

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили "реципиентную зону" для сохранения кровотока при операциях по ишемии нижних конечностей. Эта зона включает треть поверхностной бедренной артерии, подколенную артерию и другие ключевые элементы.

Исследование на 99 пациентах с атеросклерозом подтвердило, что поддержание кровотока в этой зоне улучшает результаты операций и предотвращает осложнения, такие как трофические нарушения. Ученые подчеркивают, что это важно, учитывая рост заболеваемости артериями нижних конечностей, сообщает ТАСС.

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