Ученые обнаружили зону сохранения кровотока для операций при ишемии нижних конечностей

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили "реципиентную зону" для сохранения кровотока при операциях по ишемии нижних конечностей. Эта зона включает треть поверхностной бедренной артерии, подколенную артерию и другие ключевые элементы.

Исследование на 99 пациентах с атеросклерозом подтвердило, что поддержание кровотока в этой зоне улучшает результаты операций и предотвращает осложнения, такие как трофические нарушения. Ученые подчеркивают, что это важно, учитывая рост заболеваемости артериями нижних конечностей, сообщает ТАСС.