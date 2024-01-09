Ученые обнаружили зону сохранения кровотока для операций при ишемии нижних конечностей

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили "реципиентную зону" для сохранения кровотока при операциях по ишемии нижних конечностей. Эта зона включает треть поверхностной бедренной артерии, подколенную артерию и другие ключевые элементы.
Исследование на 99 пациентах с атеросклерозом подтвердило, что поддержание кровотока в этой зоне улучшает результаты операций и предотвращает осложнения, такие как трофические нарушения. Ученые подчеркивают, что это важно, учитывая рост заболеваемости артериями нижних конечностей, сообщает ТАСС.
Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям
Во всем виновата террористическая угроза – сейчас она находится на четвертом уровне по пятибалльной шкале.
Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми
Однако для этого стране нужны веские основания, которые сейчас тщательно разрабатываются кабмином.
Нарколог Благов пояснил, что приводит к развитию белой горячки у алкоголиков
Этот психоз возникает при резком прекращении употребления спиртного, особенно у алкоголиков с большим стажем. Симптомы включают беспокойство, тревогу, бессонницу и кошмарные сновидения, переходящие в "психотическую явь".
Еще 13 регионов России поддержали кандидатуру Путина на выборах
Подписи необходимы, чтобы поддержать самовыдвижение главы государства.