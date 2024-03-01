Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI закрыла доступ к исходному коду своей технологии после того как стала сотрудничать с компанией Microsoft Билла Гейтса. Таким образом страдает прозрачность политики компании OpenAI. Также её IT-разработки для других программистов становятся "черным ящиком".
OpenAI утверждает, что не нарушала никаких условий, и заявляет, что всегда работала в интересах развития ИИ. Компания также подчеркивает, что имеет право сотрудничать с любыми партнерами для достижения своих целей.
Президент Молдавии обвиняет Россию в фейках о присоединении Приднестровья
Молдавские СМИ сами распространяли дезинформацию, в которой обвиняли официальную Москву.
Начальник штаба армии США похвалил российскую армию
Американский военный и начальник штаба армии США отметил ряд достоинств российских солдат.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.