Компания-разработчик искусственного интеллекта OpenAI закрыла доступ к исходному коду своей технологии после того как стала сотрудничать с компанией Microsoft Билла Гейтса. Таким образом страдает прозрачность политики компании OpenAI. Также её IT-разработки для других программистов становятся "черным ящиком".

OpenAI утверждает, что не нарушала никаких условий, и заявляет, что всегда работала в интересах развития ИИ. Компания также подчеркивает, что имеет право сотрудничать с любыми партнерами для достижения своих целей.