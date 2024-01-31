Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Международный суд ООН отклонил статус
  1. Главная
  2. Мир
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:11

Международный суд ООН отклонил статус "государства-агрессора" для России в контексте украинского конфликта

Международный суд ООН отказался признавать Россию "государством-агрессором" в связи с украинским конфликтом, заявило МИД России. Суд также отверг инсинуации Украины о том, что ДНР и ЛНР считаются "террористическими организациями".

Эти выводы приобретают особую важность в контексте украинских попыток получить передачу "украденных на Западе российских активов".

Предварительно суд ООН уже отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Мир

Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину

Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину

Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.

Читать полностью
США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.

Читать полностью

Общество

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.

Читать полностью
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.

Читать полностью

Новости