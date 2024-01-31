Международный суд ООН отказался признавать Россию "государством-агрессором" в связи с украинским конфликтом, заявило МИД России. Суд также отверг инсинуации Украины о том, что ДНР и ЛНР считаются "террористическими организациями".

Эти выводы приобретают особую важность в контексте украинских попыток получить передачу "украденных на Западе российских активов".

Предварительно суд ООН уже отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.