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Глава ООН призвал Израиль прекратить операцию в Рафахе
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:49

Глава ООН призвал Израиль прекратить операцию в Рафахе

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в свете заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить всякое нарастание напряженности.

Он обращаются к правительству Израиля с просьбой прекратить все действия, способствующие нарастанию напряженности, и принять активное участие в текущих дипломатических переговорах

"После убийства более чем 1100 израильтян при террористическом нападении ХАМАС 7 октября, после убийства более, чем 34 000 палестинцев в Газе… неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?" — спросил генсек.

По его мнению, полномасштабное наступление на Рафах приведет к гуманитарной катастрофе.

Фото: www. wikidata.org/Wafa (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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