Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в свете заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить всякое нарастание напряженности.

Он обращаются к правительству Израиля с просьбой прекратить все действия, способствующие нарастанию напряженности, и принять активное участие в текущих дипломатических переговорах

"После убийства более чем 1100 израильтян при террористическом нападении ХАМАС 7 октября, после убийства более, чем 34 000 палестинцев в Газе… неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?" — спросил генсек.

По его мнению, полномасштабное наступление на Рафах приведет к гуманитарной катастрофе.

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