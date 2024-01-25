ООН выразила беспокойство по поводу роста популярности неонацизма после демонстрации римского салюта в Риме

Официальный представитель генсека ООН, Стефан Дюжаррик, выразил беспокойство по поводу роста популярности неонацизма, фашизма и этнического национализма. Заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста относительно демонстрации римского салюта на мероприятии в Риме.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН признает право людей на свободу собраний, но выразил обеспокоенность опасным трендом распространения идей неонацизма. Прокуратура Рима начала расследование инцидента, в ходе которого неизвестные продемонстрировали фашистское приветствие.
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