Сегодня вечером (в 18.00 по мск.), в годовщину Минских соглашений, целью которых было предотвратить войну в Украине, в ООН состоится заседание Совета безопасности по инициативе России, сообщает в своём ТГ-канале замглавы МИД России Михаил Галузин. Он также заявил, что "украинские террористы будут привлечены к ответственности по всем эпизодам", цитируют чиновника "Известия".
Ранее Василий Небезя, постпред России при ООН, сказал что "украинские боевики совсем озверели и проводят теракты почти каждую неделю".
Предотвращение кризисов и конфликтов в мире — это одна из основных целей ООН, однако Совет безопасности с этой задачей не справляется, по мнению России, настало время обсудить этот вопрос.
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