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Совбез ООН сегодня вновь обсудит Украину
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:00

Совбез ООН сегодня вновь обсудит Украину

Сегодня вечером (в 18.00 по мск.), в годовщину Минских соглашений, целью которых было предотвратить войну в Украине, в ООН состоится заседание Совета безопасности по инициативе России, сообщает в своём ТГ-канале замглавы МИД России Михаил Галузин. Он также заявил, что "украинские террористы будут привлечены к ответственности по всем эпизодам", цитируют чиновника "Известия".

Ранее Василий Небезя, постпред России при ООН, сказал что "украинские боевики совсем озверели и проводят теракты почти каждую неделю".

Предотвращение кризисов и конфликтов в мире — это одна из основных целей ООН, однако Совет безопасности с этой задачей не справляется, по мнению России, настало время обсудить этот вопрос.

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