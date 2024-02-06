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В Омской области на свалку выкинули множество куриных яиц
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:28

В Омской области на свалку выкинули множество куриных яиц

Информация о несанкционированной свалке появилась в соцсети, где на видео мужчина зафиксировал факт выброшенного пищевого продукта. Говорится о сотнях паллетов куриных яиц.

"Управлением Россельхознадзора выясняются причины и обстоятельства возникновения данной ситуации, а также возможные лица, виновные в возникновении данной ситуации", — заявила "РИА-Новости" старший инспектор управления Россельхознадзора по Омской области Гульнара Сыздыкова.

В 2023 году куриные яйца в нашей стране стали "золотыми", цены сильно выросли по непонятным причинам. И только с января этот продукт стал дешеветь. По данным Росстата, в течение января ценники понизились в среднем на 1,86%.

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