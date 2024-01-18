Военнослужащие инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии в Волгоградской области провели проверку храмов, где планируется проведение богослужений в связи с Крещением Господнем. Специальные средства и служебные собаки были задействованы для обнаружения подозрительных предметов. Военнослужащие также сотрудничают с полицией и обеспечивают безопасность при проведении массовых омовений в регионе.

Согласно информации пресс-службы управления Росгвардии, сотрудники обследовали храмы в регионе, акцентируя внимание на возможных угрозах безопасности. Полиция и ОМОН будут осуществлять патрулирование вблизи мест проведения Крещенских купаний, гарантируя безопасность жителей региона. Экипажи вневедомственной охраны уже находятся в готовности, и служба будет осуществляться круглосуточно в предстоящую ночь.