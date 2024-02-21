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Гастроэнтеролог Лебедева предупредила о вреде некоторых рыбных продуктов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:02

Гастроэнтеролог Лебедева предупредила о вреде некоторых рыбных продуктов

Несмотря на пользу, некоторые виды рыб могут содержать паразитов или тяжелые металлы, что негативно сказывается на здоровье. Рекомендуемыми вариантами для получения омега-3 оказались скумбрия, минтай, треска, сельдь и горбуша, при условии правильной обработки и покупки в надежных местах.

Регулярное употребление омега-3 может иметь положительный эффект на здоровье, предотвращая различные заболевания, такие как рак, диабет, деменция и проблемы со зрением, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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