Гастроэнтеролог Лебедева предупредила о вреде некоторых рыбных продуктов

Несмотря на пользу, некоторые виды рыб могут содержать паразитов или тяжелые металлы, что негативно сказывается на здоровье. Рекомендуемыми вариантами для получения омега-3 оказались скумбрия, минтай, треска, сельдь и горбуша, при условии правильной обработки и покупки в надежных местах.

Регулярное употребление омега-3 может иметь положительный эффект на здоровье, предотвращая различные заболевания, такие как рак, диабет, деменция и проблемы со зрением, сообщает МедЗдрав.Инфо.