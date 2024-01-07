Недостаток потребления омега-3 может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям

Недостаток потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно при недостатке рыбы в рационе, может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям. Врачи отмечают, что признаки нехватки омега-3 включают повышенную утомляемость, сниженное настроение, сухость кожи и медленное заживление ран. Повышение уровня "плохого" холестерина может быть косвенным признаком недостатка этих жирных кислот.
Основные источники омега-3 — жирная морская рыба, такая как сельдь, скумбрия, палтус и разные виды красной рыбы. Регулярное употребление рыбы 2-3 раза в неделю считается достаточным для обеспечения необходимого количества омега-3. В случае редкого употребления рыбы рекомендуется принимать биологически активные добавки.
Важно учитывать, что наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно печени и желчного пузыря, может привести к ухудшению усвоения жирных кислот, и в таких случаях необходимо лечение основного заболевания, сообщает Аргументы И Факты.
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