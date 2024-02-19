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Polymetal International продаёт российский бизнес
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:00

Polymetal International продаёт российский бизнес

Почти за 3,7 млрд долл продает свой бизнес в России международная золотодобывающая компания Polymetal International. Будет продано 100% акций холдинговой компании российских активов группы — АО "Полиметалл".

Покупателем акций станет АО "Мангазея плюс", структура компании "Мангазея майнинг" Сергея Янчукова, пишет РБК. Сделка будет закрыта до конца марта текущего года.

"Сделка будет реализована путём продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов Группы) компании АО "Мангазея Плюс" ("Покупатель")", — говорится в сообщении Polymetal International, опубликованное на сайте.

Из суммы сделки примерно 1,5 млн долл — это дивиденды (до вычета налогов), которые российская компания выплатит в пользу Polymetal, и 50 млн. долл — денежное вознаграждение.



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