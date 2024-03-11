Горнодобывающая компания Polymetal закрыла сделку по продаже своих российских активов холдингу АО "Мангазея плюс". В результате продажи компания снизила чистый внешний долг на 2,2 млрд долл, полностью погасила внутригрупповую задолженность и получила 300 млн долл после уплаты налогов, сообщается в пресс-релизе.
После закрытия сделки менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала.
Чистая денежная позиция компании составила около 130 млн долл после закрытия сделки. Polymetal заключила соглашение о продаже российского бизнеса исходя из оценки почти 3,7 млрд долл.
В феврале компания отмечала, что сделка: "позволит значительно снизить риски и сконцентрироваться на генерации стабильного денежного потока и на новых инвестиционных проектах". Акционеры Polymetal 7 марта одобрили продажу российских активов структуре "Мангазеи", 96,74% проголосовали за.
Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями
Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.
Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2
Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях.
В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину
Российские туристы получают отказ в перелете в Аргентину в Turkish Airlines в соответствии с правилами въезда, требующими наличие билетов в обе стороны и бронирование отеля на весь период пребывания.
На весенние школьные каникулы в Москве наблюдается высокий спрос на туры
Высокий спрос на туры привел к практической распродаже гостиничных мест и билетов в популярные музеи.