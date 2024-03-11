Горнодобывающая компания Polymetal закрыла сделку по продаже своих российских активов холдингу АО "Мангазея плюс". В результате продажи компания снизила чистый внешний долг на 2,2 млрд долл, полностью погасила внутригрупповую задолженность и получила 300 млн долл после уплаты налогов, сообщается в пресс-релизе.

После закрытия сделки менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала.

Чистая денежная позиция компании составила около 130 млн долл после закрытия сделки. Polymetal заключила соглашение о продаже российского бизнеса исходя из оценки почти 3,7 млрд долл.

В феврале компания отмечала, что сделка: "позволит значительно снизить риски и сконцентрироваться на генерации стабильного денежного потока и на новых инвестиционных проектах". Акционеры Polymetal 7 марта одобрили продажу российских активов структуре "Мангазеи", 96,74% проголосовали за.







