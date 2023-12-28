Быстрее куриных яиц подорожало оливковое масло - в Санкт-Петербурге только сначала сентября цена изменилась на 50% в плюс. По соотношению это в три раза больше, чем на куриную продукцию, пишут СМИ.
Ключевой проблемой, по словам экспертов, стали погодные условия - аномальная жара в Европе сорвала все планы по урожаю. В странах-производителях масла отмечена острая нехватка сырья - так, например, Испания, основной лидер по поставке, еле справилась с объемом в 600 тысяч тонн. Это половина от стандартного годового объема. Влияют на цену и подорожание энергоресурсов, и проблемы с логистикой на фоне санкций.
Ничего хорошего эксперты обещать не могут - оливковое масло будет дорожать и дальше, а в ближайшее время цена увеличится еще на 15%.
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