Латвийские парламентарии поставили ультиматум Франции. К президенту страны уже поступило обращение, в котором высказана просьба не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В противном случае некоторые представители Латвии готовы отказаться от состязаний.

Ответа от Парижа пока не поступило, однако Рига уверена, что Франция не может допустить присутствие России и Белоруссии несмотря на нейтральный статус.

Напомним, что споры об участии наших спортсменов длятся довольно долго, однако люди стали принципиально отказываться от соревнований из-за выставленных дополнительных требований.