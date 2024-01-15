Латвийские парламентарии поставили ультиматум Франции. К президенту страны уже поступило обращение, в котором высказана просьба не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В противном случае некоторые представители Латвии готовы отказаться от состязаний.
Ответа от Парижа пока не поступило, однако Рига уверена, что Франция не может допустить присутствие России и Белоруссии несмотря на нейтральный статус.
Напомним, что споры об участии наших спортсменов длятся довольно долго, однако люди стали принципиально отказываться от соревнований из-за выставленных дополнительных требований.
Минобороны обеспокоилось экспериментами Пентагона с вирусом оспы
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