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МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ Олещука
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 17:59

МВД РФ объявило в розыск командующего ВС ВСУ Олещука

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Николай Олещук объявлен в розыск Министерством внутренних дел России по уголовной статье, связанной с террористическим актом, сообщает ТАСС.

Обвинения были выдвинуты за предполагаемое участие в организации и проведении более 100 воздушных ударов с использованием беспилотников по различным регионам России с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.

Кроме Олещука, под аналогичными обвинениями также стоят начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и другие украинские военные руководители. Согласно данным следствия, имеются достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к преступлениям.

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