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Венгрия задала Евросоюзу неудобные вопросы по поводу присоединения Украины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:54

Венгрия задала Евросоюзу неудобные вопросы по поводу присоединения Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил щекотливые вопросы по поводу присоединения Украины к ЕС. Они касаются освобожденных регионов. В частности, Орбан поинтересовался, намерен ли Евросоюз принять Украину с российскими территориями, на которых сейчас находятся российские солдаты.

- Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения? - задал логичные вопросы политик.

Также Орбан сообщил, что Киев не надо обнадеживать. Эти вопросы рано или поздно всплывут на поверхность, а сам процесс вступления Украины в ЕС станет еще медленнее.

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