Утром 3 февраля ученые Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,1 в американском штате Оклахома. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Эпицентр на глубине шести км. располагался на расстоянии 71 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити, где живёт почти 700 тыс. человек.