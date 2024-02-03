Утром 3 февраля ученые Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,1 в американском штате Оклахома. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Эпицентр на глубине шести км. располагался на расстоянии 71 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити, где живёт почти 700 тыс. человек.
Зеленский сообщил Белому дому об увольнении Залужного
Такую информацию обнародовали западные СМИ.
Актер Бикович лишился роли в "Белом лотосе" из-за Украины
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Баннеры в поддержку Валиевой появились на зданиях в Москве
Банеры гласят «Камила, ты наша золотая!». Речь про фигуристку, которую на четыре года отстранили от соревнований.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
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