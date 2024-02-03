Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 90,6626
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.02.2024 : 98,6437
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Оклахоме
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:38

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Оклахоме

Утром 3 февраля ученые Европейского средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,1 в американском штате Оклахома. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Эпицентр на глубине шести км. располагался на расстоянии 71 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити, где живёт почти 700 тыс. человек.

Мир

Зеленский сообщил Белому дому об увольнении Залужного

Зеленский сообщил Белому дому об увольнении Залужного

Такую информацию обнародовали западные СМИ.

Читать полностью
Актер Бикович лишился роли в

Актер Бикович лишился роли в "Белом лотосе" из-за Украины

Российский и сербский актёр Милош Бикович лишился роли в новом сезоне популярного сериала «Белый лотос» телекомпании HBO после критики МИД Украины.

Читать полностью

Общество

Баннеры в поддержку Валиевой появились на зданиях в Москве

Баннеры в поддержку Валиевой появились на зданиях в Москве

Банеры гласят «Камила, ты наша золотая!». Речь про фигуристку, которую на четыре года отстранили от соревнований.

Читать полностью
Мультфильм

Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России

"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.

Читать полностью

Новости