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Цена биткоина подскочила до $59 000
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:44

Цена биткоина подскочила до $59 000

Стоимость биткоина выросла до $59 000, увеличившись на 34% с начала 2024 года. Факторами роста стали запуск биткоин-ETF и ожидания халвинга. Данные Coindesk показывают, что на 12:05 МСК 28 февраля биткоин стоит $59,213.88, увеличившись на 5,09% по сравнению с ноябрьским показателем 2021. За последние дни, с 25 февраля, биткоин взлетел в цене более чем на 14% из-за повышенного спроса на биткоин-ETF.

"Биткоин пробивает 59 000 - скоро возьмем 60 000!!!!," — такой восторженный комментарий написал автор канала в ТГ "Инвестиции и финансы" Азат Валеев.

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