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Очередной цифровой рекорд: биткойн превысил 71 тыс. долл.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:30

Очередной цифровой рекорд: биткойн превысил 71 тыс. долл.

Стоимость биткойна впервые превысила $71 тыс. Динамика была такова: биткойн подорожал до $71,1 тыс. к 10:36 мск и до $71,2 тыс. к 10:50 мск. В итоге стоимость биткойна выросла на 1,48% за сутки согласно CoinMarketCap, этот ресурс рассчитывает среднюю цену более чем по 20-ти биржам, пишет "Коммерсант".

Предыдущий абсолютный максимум был достигнут 5 марта - $69,2 тыс. Курс биткойна растет с конца января, достигнув рекордного значения 10 ноября 2021 года - $68,9 тыс.

Эксперты ожидают, что к концу года стоимость биткойна вырастет до $100 тыс. Рост связан с послаблениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, одобрившей первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткойн.

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