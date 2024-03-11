Стоимость биткойна впервые превысила $71 тыс. Динамика была такова: биткойн подорожал до $71,1 тыс. к 10:36 мск и до $71,2 тыс. к 10:50 мск. В итоге стоимость биткойна выросла на 1,48% за сутки согласно CoinMarketCap, этот ресурс рассчитывает среднюю цену более чем по 20-ти биржам, пишет "Коммерсант".

Предыдущий абсолютный максимум был достигнут 5 марта - $69,2 тыс. Курс биткойна растет с конца января, достигнув рекордного значения 10 ноября 2021 года - $68,9 тыс.

Эксперты ожидают, что к концу года стоимость биткойна вырастет до $100 тыс. Рост связан с послаблениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, одобрившей первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткойн.