Ученые РФ разработали технологию производства импортозамещающих биоразлагаемых моторных масел

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию производства импортозамещающих биоразлагаемых моторных масел для сельскохозяйственной техники и моторных лодок, первую в России. Используя сложные эфиры спиртов с многоосновными органическими кислотами, они создали материалы, превосходящие по эффективности существующие на рынке. Эти масла не только обеспечивают высокую степень защиты подвижных частей оборудования, но и экономичны в использовании.

Разработанная технология готова к передаче заинтересованным промышленным партнерам для производства, которое может быть развернуто в кратчайшие сроки с использованием отечественного оборудования. Производство этих масел не загрязняет окружающую среду и не подпадает под категорию химически опасных процессов.

Университет ориентирован на междисциплинарные проекты в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году он выиграл конкурс по программе "Приоритет 2030" и является региональным проектным офисом Уральского межрегионального научно-образовательного центра, сфокусированного на передовых производственных технологиях и материалах, сообщает ТАСС.