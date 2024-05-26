Врач-токсиколог Михаил Кутушов выделил оливковое масло как продукт, способный защитить мозг от деменции и других возрастных изменений. Оливковое масло первого отжима, особенно нерафинированное, богато олеоканталом, обладающим нейропротекторными свойствами, сообщает Doctorpiter.Ru.

Оно полезно не только для мозга, но и для общего здоровья:

Борьба с воспалением: полифенолы, антиоксиданты в оливковом масле, помогают защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Защита от инфекций: обладает антибактериальным и противовирусным эффектом, укрепляя иммунитет. Регулирование холестерина: повышает уровень "хорошего" холестерина и снижает уровень "плохого", благодаря мононенасыщенным жирам. Контроль уровня сахара в крови: помогает замедлить всасывание сахара, улучшая контроль сахара и снижая резистентность к инсулину. Поддержка пищеварения: действует как смазка для пищеварительного тракта, помогая желчному пузырю и защищая от запоров. Лечение заболеваний кожи: обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами, богат витамином Е и антиоксидантами, что полезно при экземе и псориазе.

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