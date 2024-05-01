В марте текущего года цены на бензин в России выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Росстата. Особенно заметно подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 66,3%, а также дизельное топливо — на 10,6%. В целом, производители бензина подняли цены на 27,9% за год.
Рост цен на бензин наблюдается в 48 регионах России, причем наибольшее увеличение зафиксировано в Чечне (+3,9%). В ответ на увеличение цен, российское правительство ввело временный запрет на экспорт бензина с марта по август 2024 года для стабилизации ситуации на рынке, сообщает За Рулем.
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