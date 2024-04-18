В рамках акции владельцам предоставляется бесплатная профессиональная диагностика по 30 пунктам при замене запасных частей, либо за 599 рублей без замены. Также, при прохождении регламентного ТО для Lada Granta и Niva, дилер подарит 2 литра моторного масла из заправочного объема. Дополнительно, в рамках акции предлагается скидка до 65% на литые колесные диски, в зависимости от размерности и модели автомобиля, сообщает 5колесо.