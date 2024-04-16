Эксперт по автомобильным сервисам Евгений Евтеев предупредил о серьезных проблемах, которые могут возникнуть при неправильном обслуживании трансмиссии. Необходимо своевременно менять масло в коробке передач, иначе возможны следующие последствия:

Ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях: рывки, пробуксовки, снижение динамики.

Увеличение расхода топлива и тугое включение передач на механических коробках передач.

Возникновение неприятного гула и вибраций во время движения.

Без своевременного обслуживания, трансмиссия может выйти из строя, приводя к серьезным поломкам автомобиля, сообщает За Рулем.