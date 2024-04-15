В современных условиях отсутствия на рынке России таких известных брендов моторных масел, как Shell, Mobil или Castrol, многие водители задаются вопросом о выборе подходящего масла для своего автомобиля. Однако страхи о недостатке качественных продуктов напрасны, учитывая наличие на рынке примерно 500 брендов масел. Некоторые из них, такие как ZIC, KIXX, Opet, Lubrex, Micking и Teboil, представляются хорошими альтернативами.

Лидирующие позиции на рынке занимают масла от компаний "Лукойл" и "Синтек", а также продукция "Газпромнефть", G-Energy, "Танеко" (Татнефть) и "Роснефть". Несмотря на отсутствие официальных допусков от автопроизводителей, масла этих компаний широко распространены.

Помимо этого, появляются специализированные масла, такие как масло "Лукойл" CN 5W-40, предназначенное для китайских автомобилей, но соответствующее и требованиям других мировых стандартов.

Для минимизации риска использования поддельных или низкокачественных масел рекомендуется проводить замену масла только в надежных автосервисах, где закупаются масла крупными партиями и обеспечивается непрерывная обратная связь по их качеству, сообщает 5колесо.