В современных условиях отсутствия на рынке России таких известных брендов моторных масел, как Shell, Mobil или Castrol, многие водители задаются вопросом о выборе подходящего масла для своего автомобиля. Однако страхи о недостатке качественных продуктов напрасны, учитывая наличие на рынке примерно 500 брендов масел. Некоторые из них, такие как ZIC, KIXX, Opet, Lubrex, Micking и Teboil, представляются хорошими альтернативами.
Лидирующие позиции на рынке занимают масла от компаний "Лукойл" и "Синтек", а также продукция "Газпромнефть", G-Energy, "Танеко" (Татнефть) и "Роснефть". Несмотря на отсутствие официальных допусков от автопроизводителей, масла этих компаний широко распространены.
Помимо этого, появляются специализированные масла, такие как масло "Лукойл" CN 5W-40, предназначенное для китайских автомобилей, но соответствующее и требованиям других мировых стандартов.
Для минимизации риска использования поддельных или низкокачественных масел рекомендуется проводить замену масла только в надежных автосервисах, где закупаются масла крупными партиями и обеспечивается непрерывная обратная связь по их качеству, сообщает 5колесо.
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