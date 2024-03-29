Ученые из СКФУ разработали инновационный фильтр для предотвращения засорения нефтяных скважин

Новое устройство основано на обмотке проволокой основного каркаса, что позволяет эффективно удерживать примеси, негативно воздействующие на работу скважин.
Ректор университета Дмитрий Беспалов подчеркнул важность этой технологии для повышения производительности добычи нефти и газа на Северном Кавказе. Авторы проекта уже получили патент на свою систему фильтрации, которая обещает быть простой в эксплуатации и иметь длительный межремонтный период.
Планируется, что разработка будет представлена на конкурсе "Студенческий стартап" с целью получения гранта, организованном Фондом содействия инновациям совместно с Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", сообщает ТАСС.
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