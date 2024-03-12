Ученые обнаружили новое негативное свойство пальмового масла

Исследование, проведенное Institute for Research in Biomedicine (IRB) в Барселоне, обнаружило, что пальмитиновая кислота (ПА), содержащаяся в популярном в России пальмовом масле, способствует метастазированию рака.
Этот эффект был заметен как на мышах, так и на опухолевых клетках in vitro. Даже после прекращения воздействия пальмитиновой кислоты, опухоли сохраняли высокую степень метастазов, что связывается с механизмом переноса жирных кислот CD36 и изменениями в генной экспрессии.
Доктор Хуан Лопес, ведущий автор исследования, отмечает, что эти данные могут стать основой для разработки анти-метастатических терапий, но требуются дополнительные исследования для их практической реализации. Это исследование вписывается в общий контекст работ по более глубокому пониманию биологии рака и разработке новых методов лечения, сообщает Planet Today.
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