Эксперты в области автомобильной индустрии подчеркивают важность замены моторного масла весной

В сравнении с другими временами года, зимой масло быстрее теряет свои свойства из-за перепадов температур, что приводит к его быстрому старению и увеличенному износу двигателя. Рекомендации автопроизводителей предусматривают замену масла каждые 10-15 тысяч километров или раз в год.

Эксперты рекомендуют также обратить внимание на интенсивность использования автомобиля: для тех, кто проезжает менее 10 тысяч километров в год, замена масла весной может быть особенно полезной.

Разработчики также советуют учитывать вязкость масла в зависимости от сезона: использовать более вязкое масло летом и масло с меньшей вязкостью зимой.

В результате, замена моторного масла весной не только продлевает срок службы автомобиля, но и обеспечивает оптимальные условия для работы двигателя в разные времена года, сообщает SM.News.