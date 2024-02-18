Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
В Сомали планируют впервые добыть нефть на своей территории к концу текущего года
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:51

В Сомали планируют впервые добыть нефть на своей территории к концу текущего года

Месторождения в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд станут основными точками разработки. Этот шаг стал возможным благодаря соглашению, заключенному в октябре 2022 года с американской компанией Coastline Exploration.

Соглашение предусматривает раздел продукции и право разведки на семи блоках. Геосейсмические исследования показали потенциальные запасы нефти и природного газа, оцениваемые в 30 млрд баррелей, сообщает ТАСС.

Мир

Турция объявила о новых планах по туризму

Турция объявила о новых планах по туризму

Турецкое правительство под руководством министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя объявило о своей цели войти в первую тройку стран по количеству туристов к 2028 году.

Читать полностью
Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями

Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями

Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9 13IMU9, оснащенный двумя потрясающими 13,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Обе панели сенсорные.

Читать полностью

Общество

Россиян предупредили о запрете выращивания определенного вида цветка на своих дачных участках

Россиян предупредили о запрете выращивания определенного вида цветка на своих дачных участках

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов сообщил, что выращивание ипомеи трехцветной теперь влечет за собой уголовную ответственность, срок которой может достигать двух лет лишения свободы.

Читать полностью
Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья

Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья

Кардиолог Ольга Бокерия сообщает, что такие жиры важны для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также для производства гормонов. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и красном мясе, а также полиненасыщенные жиры, присутствующие в рыбе, грецких орехах и семенах, играют важную роль в поддержании здоровья.

Читать полностью

Новости