В Сомали планируют впервые добыть нефть на своей территории к концу текущего года

Месторождения в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд станут основными точками разработки. Этот шаг стал возможным благодаря соглашению, заключенному в октябре 2022 года с американской компанией Coastline Exploration.

Соглашение предусматривает раздел продукции и право разведки на семи блоках. Геосейсмические исследования показали потенциальные запасы нефти и природного газа, оцениваемые в 30 млрд баррелей, сообщает ТАСС.