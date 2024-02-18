В Сомали планируют впервые добыть нефть на своей территории к концу текущего года

Месторождения в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд станут основными точками разработки. Этот шаг стал возможным благодаря соглашению, заключенному в октябре 2022 года с американской компанией Coastline Exploration.
Соглашение предусматривает раздел продукции и право разведки на семи блоках. Геосейсмические исследования показали потенциальные запасы нефти и природного газа, оцениваемые в 30 млрд баррелей, сообщает ТАСС.
Турция объявила о новых планах по туризму
Турецкое правительство под руководством министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя объявило о своей цели войти в первую тройку стран по количеству туристов к 2028 году.
Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями
Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga Book 9 13IMU9, оснащенный двумя потрясающими 13,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Обе панели сенсорные.
Россиян предупредили о запрете выращивания определенного вида цветка на своих дачных участках
Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов сообщил, что выращивание ипомеи трехцветной теперь влечет за собой уголовную ответственность, срок которой может достигать двух лет лишения свободы.
Кардиолог Бокерия подчеркивает важность употребления жиров высокого качества для здоровья
Кардиолог Ольга Бокерия сообщает, что такие жиры важны для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также для производства гормонов. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо и красном мясе, а также полиненасыщенные жиры, присутствующие в рыбе, грецких орехах и семенах, играют важную роль в поддержании здоровья.